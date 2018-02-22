Люсьен Фавр: "Если бы не штанги и перекладины, "Ницца" добилась бы лучшего результата"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" сказал, что его команда сыграла неплохо. Наставник французской команды после завершения еврокубковой кампании посетовал на невезение.

В четверг, 22 февраля, "Ницца" проиграла "Локомотиву" со счетом 0:1. Первая встреча также закончилась поражением французской команды – 2:3.

-Считаю, что мы сыграли неплохо, команда создавала моменты и в первом, и во втором тайме, – сказал Фавр. – Но в эти хорошие моменты мы не забивали, а в итоге пропустили на контратаке. Мы старались, сыграли неплохо, но этого оказалось мало.

-Верили в итоговый успех?

-Проблема в том, что мы не забиваем. Если бы не штанги и перекладины, то добились бы лучшего результат. Хотя после домашнего поражения нам было тяжело. Я испытываю сожаление по итогам двух встреч. Нам не хватило реализации моментов.

-В чем проблема? Вы выбрали не тех игроков, или команда просто оказалась не готова?

-Нам надо больше создавать моментов. В первом матче мы должны были вести 3:0, и я сожалению, что так не вышло. Нам надо быть практичными. Но после 2:3 дома сложно было на что-то рассчитывать. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15.00 по московскому времени.