Люсьен Фавр: "Было важно начать групповой турнир Лиги Европы с победы"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр доволен разгромной победой над "Зюлте-Варегем" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (5:1). Также он отметил, что команде есть, куда расти.

- На самом деле было важно начать с победы, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Если проанализировать матч, моя оценка, возможно, немного изменится. У нас были шансы, но у соперника было два момента в начале встречи. 3:0 после первой половины - это очень хорошо для нас, но мы пропустили гол спустя минуту игры во втором тайме. "Зюлте-Варегем" мог вернуться в игру и сделать счет 3:2 и все изменилось бы. Главное - хорошая игра, но есть вещи, которые нужно улучшить.

5:1 для нашего первого матча в Лиге Европы - это очень хорошо. Но мы всегда хотим играть лучше, улучшить некоторые моменты. Мы забили 5 голов, хорошо контролировали мяч. У нас есть много вариантов для улучшения игры.