Люка Тузар: "Хорошо, что из-за поведение фанатов матч "Лион" – "Бешикташ" не стали переносить"

Полузащитник "Лиона" Люка Тузар после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) отметил, что гостям необходимо поработать со своими болельщиками. Перед началом встречи большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа".

Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.

– Президент клуба поступил правильно, оставшись на трибунах с нашими болельщиками, – цитирует L'Équipe Тузара. – С болельщиками необходимо проводить работу. Их поведение испортило впечатление от матча. Мы ждали окончания беспорядков в раздевалке, нам регулярно сообщали о происходящем. Лично я считал, что перенос матча будет не лучшим решением, правильнее было сыграть.