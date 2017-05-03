Ляказетт - в запасе "Лиона" на матч с "Аяксом", Клюйверт - в запасе амстердамцев

Стали известны стартовые составы "Аякса" и "Лиона" на полуфинальный матч Лиги Европы. Отметим, что в заявку "Лиона" попали Александр Ляказетт и Корантен Толиссо, восстановившиеся после травм. В запасе "Аякса" на матч - сын легендарного голландского футболиста Патрика Клюйверта Джастин.

"Аякс": Онана, Тете, Ридевалд, Санчес, де Лигт, Классен, Зайех, Шене, Траоре, Юнес, Дольберг. Запасные: Бур, Нереш, Вестерман, де Йонг, ван де Бек, Нури, Клюйверт.

"Лион": Лопеш, Жалле, Морель, Нкулу, Диакаби, Вальбуэна, Гоналон, Толиссо, Тузар, Фекир, Корне. Запасные: Горжелен, Янга-Мбива, Ляказетт, Геззаль, Ферри, Дардер, Рафаэл.

Матч "Аякс" – "Лион" состоится сегодня, 3 мая, начало встречи – в 19.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.