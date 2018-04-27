Ляказетт признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Атлетико"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" (1:1), сообщает пресс-служба УЕФА. 26-летний француз отыграл всю встречу и открыл счет на 61-й минуте.
Лучшим игроком второго матча 1/2 финала "Марсель" – "Зальцбург" (2:0) признан полузащитник французской команды Димитри Пайет. 31-летний француз сделал две голевые передачи.
"Арсенал" упустил победу над "Атлетико", играя в большинстве //
"Марсель" переиграл "Зальцбург" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Yakimenko44
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