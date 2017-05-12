Ляказетт и Мхитарян вошли в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных полуфинальных матчей. В нее вошли по три игрока из "МЮ", "Лиона", "Аякса" и два футболиста "Сельты".
Вратарь: Серхио Альварес ("Сельта").
Защитники: Кенни Тете, Давинсон Санчес (оба – "Аякс"), Антонио Валенсия ("МЮ").
Полузащитники: Пионе Систо ("Сельта"), Генрих Мхитарян, Маруан Феллайни (оба – "МЮ"), Набиль Фекир, Максим Гоналон (оба – "Лион").
Нападающие: Александр Ляказетт ("Лион"), Каспер Дольберг ("Аякс").
По итогам ответных полуфинальных матчей в финал вышли "МЮ" и "Аякс". Решающий поединок турнира пройдет 24 мая в Стокгольме, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
#EuropaLeague, l'équipe #UEFA des demies retour! pic.twitter.com/0Q5SbCnUkH– L'UEFA (@UEFAcom_fr) 12 мая 2017 г.