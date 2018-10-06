Лунев стал лучшим вратарем недели по версии InStat Index

InStat Index признал голкипера "Зенита" Андрея Лунева лучшим вратарем по итогам матчей второго тура группового турнира Лиги Европы.

Игрок в победной игре против "Славии" (1:0) отбил 11 ударов при четырех сейвах. InStat Index по своим критериям поставил вратарю 354 балла.

На втором месте оказался голкипер "Мальме" Йохан Далин (351), который не пропустил во встрече с "Бешикташем" (2:0).Третьим стал вратарь "Арсенала" Бернд Лено (336). Он также несыграл на ноль в матче против "Карабаха" (3:0).

Ранее Лунев и полузащитник "Зенита" Леандро Паредес вошли в символическую сборную лучших футболистов недели в Лиге Европы.