Лунев рассказал об отличии еврокубковых матчей от игр в чемпионате России

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев заявил, что в еврокубках команды играют в более атакующий футбол по сравнению с чемпионатом России. 26-летний вратарь также добавил, что пока сине-бело-голубые показывают хорошие результаты в Лиге Европы.

- В чемпионате России мы в основном доминируем на поле и зажимаем соперника в его штрафной, - приводит слова Лунева официальный сайт УЕФА. - Да, бывают плохие игры, поражения, слабые результаты, но в 90% матчей мы владеем мячом и инициативой. В Европе такого нет. Там все играют в футбол, умеют это делать и по большей части стараются играть в атаку.

В Лиге Европы мы показываем хороший результат, но если учитывать игру, то нам нужно прибавлять, а для этого надо работать и работать на тренировках. У нас цель - выигрывать в каждой игре: в чемпионате и в Лиге Европы. Если будем показывать качественный футбол, то и результат придет.

"Зенит" после трех туров занимает 1-е место в группе С, имея в активе 7 очков.

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