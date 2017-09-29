Лунев - пятый по сейвам в Лиге Европы, Акинфеев - в топ-3 Лиги чемпионов

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев занимает пятое место в списке лучших голкиперов Лиги Европы по количеству сейвов, сообщает официальный сайт УЕФА. В активе игрока питерцев 9 спасений. Сине-бело-голубые в двух стартовых турах Лиги Европы одержали 2 победы, поочередно обыграв "Вардар" (5:0) и "Реал Сосьедад" (3:1).

По числу спасений лидирует вратарь "Русенборга" Андре Хансен (13). Отметим, что российский и норвежский клубы выступают в одной группе. Выше Лунева также располагаются Владимир Стойкович ("Партизан", 12), Яго Эррерин ("Атлетик", 10) и Этрит Бериша ("Аталанта", 10).

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев по аналогичному показателю делит второе-третье места с вратарем "Марибора" Ясмином Хандановичем (по 11) в Лиге чемпионов. Команда из Словении выступает в одном квартете со "Спартаком". Армейцы стартовали в основной сетке главного еврокубкового турнира с победы над "Бенфикой" (2:1), после чего дома разгромно проиграли "Манчестер Юнайтед" (1:4).

Первое место по числу сейвов в Лиге чемпионов занимает голкипер "Шахтера" Андрей Пятов (12, в том числе отраженный пенальти в игре с "Манчестер Сити". - Прим. "СЭ").

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