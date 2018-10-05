12:46 | Футбол — Лига Европы

Лунев и Паредес - в команде недели Лиги Европы

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Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и полузащитник Леандро Паредес вошли в символическую сборную лучших футболистов недели в Лиге Европы, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Напомним, что были сыграны матчи 2-го тура группового турнира.

Команда недели в Лиге Европы: Андрей Лунев ("Зенит"), Данни Да Коста ("Айнтрахт"), Ибраима Конате ("Лейпциг"), Сократис Папастатопулос ("Арсенал"), Джеймс Таверньер ("Рейнджерс"), Марин Томасов ("Астана"), Леандро Паредес ("Зенит"),  Гуннар Захариасен ("Сарпсборг"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Лео Жаба (ПАОК).

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