Лунев и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с минским "Динамо"

"Зенит" объявил состав на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо". С первых минут встречу начнут голкипер Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба.

Состав "Зенита": Лунев, Анюков, Паредес, Иванович, Кузяев, Набиуллин, Нобоа, Ерохин, Дзюба, Мевля, Эрнани.

Состав минского "Динамо": Горбунов, Швецов, Галович, Яхая, Роша, Треботич, Иванов, Бегунов, Хващинский, Шитов, Корзун.

Напомним, первый матч между этими командами закончился разгромным поражением петербуржцев со счетом 0:4.