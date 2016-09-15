Лука Джорждевич: "Посмотрел на табло и понял — успеем выиграть"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич после победы над "Маккаби" (4:3) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что команде помогло удаление в составе соперника, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Подопечные Мирчи Луческу до 76-й минуты уступали в счете 0:3.

– Ваши ощущения после такого матча?

– Очень рад, что мы это сделали. Конечно, отыгрываться с 0:3 – очень тяжело. В игру нас вернул первый гол. После него подумали – все возможно. Надо признать – красная карточка игроку "Маккаби" нам тоже помогла.

– Вы сейчас на удивление спокойны. Все эмоции на поле оставили?

– Очень и очень устал. И физически, и еще больше морально. Страшно рад этой победе. Она хорошей получилась. И важной.

– Расскажите о вашем голе, после которого счет стал 4:3.

– Я знал, что если мяч у Жулиану – он увидит меня и обязательно отдаст передачу. Успел еще на табло посмотреть и понял – забить успеем.

– Вы и Ростовом забили победный гол после 0:2.

– Хорошая традиция. Для любого из нас здорово, когда забиваешь победный гол. У меня два раза получилось. Надеюсь, получится еще.

– То есть, вы теперь Джорджевич – Джокер?

– Может быть...