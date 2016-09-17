Лука Джорджевич: "Верил, что забью в матче с "Маккаби"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал о победе питерцев в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Маккаби" (4:3). Он отметил, что верил в успех своей команды, которая проигрывала по ходу встречи со счетом 0:3.

– Когда вы сидели на скамейке и на табло горели цифры 0:2, не возникало ощущения надвигающейся катастрофы?

– Знаете, бывают такие матчи, когда команда выглядит хорошо, создает моменты, но ей просто не везет. В таком случае особо не нервничаешь – думаешь, что в конце концов все будет нормально. Надо еще поднажать, и забьем. Однако эта встреча поначалу складывалась очень непросто, смотреть на это со стороны тяжело. Когда вышел на поле и мы пропустили третий гол, настроение совсем было упало. Хорошо, что быстро отквитали один мяч – вера в себя вернулась. И появилось чувство, что можно сделать нечто большее. Получилось!

– При счете 3:3 у вас был момент еще до завершения основного времени.

– Да! Очень хотел забить в том эпизоде. И до сих пор жалею, что этого не сделал. Но тогда, как только упустил шанс, сразу заставил себя подумать: в следующем моменте точно забью. Верил в это. (Сергей ЦИММЕРМАН)