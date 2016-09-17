00:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Лука Джорджевич: "Верил, что забью в матче с "Маккаби"

0
0
0
 
Четверг. Нетания. "Маккаби" - "Зенит" - 3:4. Лука ДЖОРДЖЕВИЧ радуется победному голу.Лука Джорджевич: "Гол в ворота "Маккаби" – самый важный в карьере"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал о победе питерцев в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Маккаби" (4:3). Он отметил, что верил в успех своей команды, которая проигрывала по ходу встречи со счетом 0:3.

– Когда вы сидели на скамейке и на табло горели цифры 0:2, не возникало ощущения надвигающейся катастрофы?

– Знаете, бывают такие матчи, когда команда выглядит хорошо, создает моменты, но ей просто не везет. В таком случае особо не нервничаешь – думаешь, что в конце концов все будет нормально. Надо еще поднажать, и забьем. Однако эта встреча поначалу складывалась очень непросто, смотреть на это со стороны тяжело. Когда вышел на поле и мы пропустили третий гол, настроение совсем было упало. Хорошо, что быстро отквитали один мяч – вера в себя вернулась. И появилось чувство, что можно сделать нечто большее. Получилось!

– При счете 3:3 у вас был момент еще до завершения основного времени.

– Да! Очень хотел забить в том эпизоде. И до сих пор жалею, что этого не сделал. Но тогда, как только упустил шанс, сразу заставил себя подумать: в следующем моменте точно забью. Верил в это. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Опрос

Как "Зенит" и "Краснодар" выступят в Лиге Европы?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ