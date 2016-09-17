05:16 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Лука Джорджевич: "После победы над "Маккаби" с трудом говорили друг с другом"

0
0
0
 
Четверг. Нетания. "Маккаби" - "Зенит" - 3:4. Лука ДЖОРДЖЕВИЧ радуется победному голу.Лука Джорджевич: "Гол в ворота "Маккаби" – самый важный в карьере"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал о победе в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы над "Маккаби" (4:3). Форвард отметил, что его команда потратила много физических и моральныхсил.

– Что творилось в зенитовской раздевалке в перерыве, даже представить сложно…

– Знаете, я сначала переоделся, а потом побежал разминаться. Поэтому все, что там происходило, почти не видел и не слышал. Но, может быть, это и хорошо (смеется).

– Как напутствовал вас Луческу, выпуская на замену?

– Он спросил: на правый фланг хочешь выйти или на левый? Ответил: на левый. Туда и отправился.

– После игры команда очень долго не покидала стадион. Разбор полетов шел или победу отмечали?

– Все жутко устали и какое-то время просто сидели каждый на своем месте. Немного поговорили друг с другом, но даже это делали с трудом. Все-таки играли на жаре, дышалось непросто. Но и моральных сил тоже, конечно, уже не оставалось. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Опрос

Как "Зенит" и "Краснодар" выступят в Лиге Европы?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ