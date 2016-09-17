Лука Джорджевич: "После победы над "Маккаби" с трудом говорили друг с другом"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал о победе в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы над "Маккаби" (4:3). Форвард отметил, что его команда потратила много физических и моральныхсил.

– Что творилось в зенитовской раздевалке в перерыве, даже представить сложно…

– Знаете, я сначала переоделся, а потом побежал разминаться. Поэтому все, что там происходило, почти не видел и не слышал. Но, может быть, это и хорошо (смеется).

– Как напутствовал вас Луческу, выпуская на замену?

– Он спросил: на правый фланг хочешь выйти или на левый? Ответил: на левый. Туда и отправился.

– После игры команда очень долго не покидала стадион. Разбор полетов шел или победу отмечали?

– Все жутко устали и какое-то время просто сидели каждый на своем месте. Немного поговорили друг с другом, но даже это делали с трудом. Все-таки играли на жаре, дышалось непросто. Но и моральных сил тоже, конечно, уже не оставалось. (Сергей ЦИММЕРМАН)