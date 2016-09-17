Лука Джорджевич: "После гола в ворота "Маккаби" бегал, как угорелый"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал о победе питерцев в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы над "Маккаби" (4:3). Форвард отметил, что был рад принести победу сине-бело-голубым.

– "Маккаби" дома теперь надо 4:0 обыгрывать?

– Конечно!

– Вам больших трудов стоило не сдернуть майку после победного гола, как в матче с "Ростовом".

– И снова получить желтую карточку? Их ведь каждый раз за такое дают (смеется). На самом деле был очень счастлив. Просто бегал по полю, как угорелый.

– Вы поняли, что произошло, когда судья назначил свободный удар в штрафной "Маккаби", после розыгрыша которого "Зенит" сравнял счет?

– В пылу борьбы – нет. Но потом компетентные люди в клубе нам объяснили – судья все сделал верно. Согласно новым правилам, футболист "Маккаби" за свое нарушение получил так называемый отложенный штраф и не должен был до остановки игры еще раз вступать в борьбу. Но он это сделал, за что и получил наказание. (Сергей ЦИММЕРМАН)