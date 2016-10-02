Лука Джорджевич: "Подумал, что у меня нога вывернулась на другую сторону"

Полузащитник "Зенита" Лука Джорджевич рассказал о травме, полученной в игре 2-го тура группового турнира Лиги Европы с АЗ (5:0).

– Как ваше здоровье?

– Завтра или послезавтра сделаю МРТ и точно узнаю, сколько нужно лечиться. Травмированы связки голеностопа. Пока непонятно как сильно – совсем порвались или нет. Будем выяснять.

– Вы думали, что все гораздо хуже?

– В первый момент, подумал, что нога на другую сторону. Хорошо, что получилось не так серьезно. Сейчас жду и делаю процедуры. (Серегй ЯРЕМЕНКО)