Лука Джорджевич: "Почему Луческу заменил меня? Это останется в раздевалке"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Маккаби" (2:0) отметил напряженный характер встречи. Он добавил, что у питерцев не было проблем с мотивацией, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Очень сложный первый тайм, – сказал Джорджевич. – "Маккаби" отнимал у нас пространство, поэтому "Зениту" было трудно.

– Почему Луческу заменил вас в перерыве?

– Думаю, эта информация должна остаться в раздевалке.

– Вы зарекомендовали себя как хорошего "джокера", но сегодня начали игру с начала. Поэтому вам было тяжелее?

– Каждому игроку легче играть с первых минут. Но, к сожалению, у меня сегодня получилось далеко не все. Надеюсь, в следующем матче будет больше шансов.

– "Зенит" еще до начала матча вышел с первого места. С мотивацией проблем не было?

– Нет. Мистер выпустил тех игроков, которые обычно играют. Важно побеждать в любом матче, тем более нас ждет сложная игра в Краснодаре.