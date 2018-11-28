Луиз Адриану: "Спартаку" по силам выйти в четвертьфинал Лиги Европы"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" отметил важность предстоящей встречи. По его словам, красно-белым по силам выйти в 1/4 финала турнира.

- Игра очень важная. Такая же, как предыдущая против "Рейнджерс". И выигрывать нужно по-любому! Знаю, что руководство поставило перед нами задачу – выйти в 1/4 финала. Уверен, это вполне по силам. Ведь команда у нас отличная.

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало – в 18:50 (мск).