11:53 | Футбол — Лига Европы

Луиз Адриану: "Спартаку" по силам выйти в четвертьфинал Лиги Европы"

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Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" отметил важность предстоящей встречи. По его словам, красно-белым по силам выйти в 1/4 финала турнира. 

- Игра очень важная. Такая же, как предыдущая против "Рейнджерс". И выигрывать нужно по-любому! Знаю, что руководство поставило перед нами задачу – выйти в 1/4 финала. Уверен, это вполне по силам. Ведь команда у нас отличная. 

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало – в 18:50 (мск).

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-11-28-luis_adriano_obyazany_obygryvat_rapid/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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