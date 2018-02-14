Луиз Адриану: "Отдам все силы, чтобы помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" отметил хорошую физическую форму испанского клуба. Кроме того, форвард выразил желание помочь красно-белым дойти до финала турнира.

- У "Атлетика" есть игровая практика в испанском чемпионате, он должен быть в хорошей физической форме, - цитирует официальный сайт УЕФА Адриану. - У него нет длительной паузы, а мы два месяца без футбола. В этом их преимущество, но мы приложим все усилия, чтобы тоже быть на ходу. Мы знаем, что это будет очень сложное противостояние. Нам нужно превзойти соперника в желании и психологии, чтобы показать наш лучший футбол.

Я очень рад, что в прошлом выигрывал Лигу Европы. Чтобы достичь наших целей, мы должны всегда сохранять максимальную концентрацию на поле. Отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал.

Напомним, игра между "Атлетиком и "Спартаком" состоится в Москве 15 февраля. Матч начнется в 21.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.