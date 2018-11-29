Луиз Адриану - о болельщике на поле: "Надеюсь, он больше не сможет приходить на наш стадион. Это неуважение"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану поделился с "СЭ" мнением о поражении от "Рапида" (1:2) и выходке фаната, который выбежал на поле и напал на капитана команды Дениса Глушакова.

- Что скажете о поражении?

- Оно несправедливое. Мы играли дома и очень хотели победить. Тем более этот матч был невероятно важен для нас. Цель была одна - выиграть и выйти в следующий раунд Лиги Европы.

- Что произошло со "Спартаком" во втором тайме? Показалось, у команды не было сил атаковать.

- Нет, я так не считаю. Мы ни на минуту не останавливались, пытались идти вперёд.

- Что произошло, когда болельщик выбежал на поле к Глушакову?

- Это просто неуважение со стороны болельщика. Он зачем-то выбежал, хотел подраться с игроком той команды, которую поддерживает. Надеюсь, этот парень больше не сможет приходить на наш стадион. (Юлия Яковлева)

Все о Лиге Европы - здесь