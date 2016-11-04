Луиш Нету: "Зениту" необходимо освежить голову"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после победы над "Дандолком" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команде необходимо освежить голову. Футболист добавил, что предстоящий матч премьер-лиги с "Тереком" будет непростым.

– Матч получился очень непростым для "Зенита". Вы ожидали, что он так сложится, учитывая, что это была игра за первое место в группе?

– Мы знали, что "Дандолк" – это очень сложный соперник. Они доказали это в первой игре с нами в Ирландии. Они сражаются и цепляются за каждый мяч, неплохо его держат, имеют свой стиль. Нам было сегодня непросто. Главное, что нам удалось добиться победы. Теперь мы набрали двенадцать очков и заняли первое место в своей группе.

– Сегодняшняя победа поможет "Зениту" сосредоточиться на чемпионате России?

– Сейчас нам надо освежить голову, перезагрузиться. Наша первая цель достигнута.Игра в Грозном будет очень непростой. Мы должны проявить командный дух и продемонстрировать хорошие командные взаимодействия в этом матче – с "Тереком" в гостях всегда непросто играть. Завтра у нас будет один день на то, чтобы отдохнуть и восстановиться, и после этого мы будем готовиться к следующей игре.

– Пропущенный "Зенитом" гол – это результат чьих-то конкретных ошибок или неудачное стечение обстоятельств?

– В футболе происходят ошибки и недопонимание между игроками. Мы никого не виним в пропущенном мяче, произошла коллективная ошибка, но, к счастью, нам удалось выиграть. (Максим МЕЛЬНИКОВ)