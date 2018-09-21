Луиш Нету: "Зеинт" должен был играть лучше и забивать второй гол "Копенгагену"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после ничьей с "Копенгагеном" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (1:1) отметил, что российская команда должна была играть лучше.

- Матч был тяжелым, - цитирует "РИА Новости" Нету. - Мы начали его неплохо, несмотря на давление соперника, смогли забить первыми, контролировали игру. Однако соперник смог реализовать один момент. Мы должны были забивать еще, должны были играть лучше. Тем не менее, думаю, все наши футболисты выложились по максимуму. Теперь начинаем готовиться к встрече с "Локомотивом" - предстоит еще одна непростая игра.