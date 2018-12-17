Луиш Нету: "Советую всем, кто раздумывает, отправиться в Стамбул на выездной матч "Зенита"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы 12 и 21 февраля. Петербуржцы сыграют с "Фенербахче". Португалец защищал цвета стамбульского клуба в сезоне 2017/18.

– Конечно, будет не очень просто. "Фенербахче" точно не самый простой соперник. Да, сейчас они переживают не самый лучший период, но недавно пришел новый тренер, который уже приводил команду к успехам в прошлом. Многое будет зависеть и от того, как они проведут январь, смогут ли усилиться. В любом случае будет нелегко. Но мы играем ответный матч дома, и я уверен, что в Петербурге нас ждет фантастическая игра.

– Играть на стадионах Стамбула действительно так тяжело, как об этом говорят?

– Да, атмосфера там – одна из лучших, что я встречал на футболе. Болельщики действительно очень помогают команде, но, с другой стороны, если мы заставим их нервничать, то это может сработать и в обратную сторону. Но в целом я советую всем, кто раздумывает, отправиться в Стамбул на выезд. Это действительно отличный город.