21:49 | Футбол — Лига Европы

Луиш Нету: "Сольдадо написал мне: "Я тебя убью!"

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Защитник "Зенита"  Луиш Нету рассказал о необычном сообщении, которое он получил от нападающего "Фенербахче"  Роберто Сольдадо, с которым ранее выступал в турецком клубе. Напомним, что "Зенит" и "Фенербахче" встретятся в 1/16 финала Лиги Европы.

– Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями, – цитирует "Фонтанка" Нету. – Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: "Я тебя убью!" Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но еще и с Маурисио Ислой, например.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/01/17/139/?ref=t

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