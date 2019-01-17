Луиш Нету: "Сольдадо написал мне: "Я тебя убью!"

Защитник "Зенита" Луиш Нету рассказал о необычном сообщении, которое он получил от нападающего "Фенербахче" Роберто Сольдадо, с которым ранее выступал в турецком клубе. Напомним, что "Зенит" и "Фенербахче" встретятся в 1/16 финала Лиги Европы.

– Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями, – цитирует "Фонтанка" Нету. – Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: "Я тебя убью!" Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга. У меня остались хорошие взаимоотношения не только с ним, но еще и с Маурисио Ислой, например.