Луиш Нету: "Непросто играть три матча за неделю"

Защитник "Зенита" Луиш Нету поделился эмоциями после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо" (2:1).

- Почему "Зениту" с таким трудом давались голы?

- Мы играли с хорошим соперником, сумевшим забить быстрый гол, - отметил Нету. - Этот эпизод нас немного вывел из равновесия. Но мы продолжили играть в тот футбол, который планировали и сумели сравнять счет еще в первом тайме. Поговорили в перерыве в раздевалке, признались друг другу, что можем играть лучше. Во втором тайме мы три-четыре раза теряли мяч, позволив сопернику убегать в контратаки. Но Кузяев смог забить победный гол. Считаю, мы его заслужили.

- Показалось, что команде могло не хватить сил.

- Непросто играть три матча за неделю, но мы постарались сохранить необходимую форму. Сейчас у нас семь очков, мы лидеры группы. Осталось провести три матча, наша задача - выйти в плей-офф.

- За счет чего удалось добиться результата? Вновь разницу сделал Артем Дзюба?

- Все знают его возможности, знают, что это хороший нападающий. Старались сохранять спокойствие и биться за необходимый результат. Все ребята молодцы. В Лиге Европы тяжелее играть, потому что в этом турнире команды не действуют от обороны, как в чемпионате России. Мы знаем, что это была сложная игра. Но завтра об этом нужно забыть, отдохнуть с семьями и начать подготовку к следующему матчу.

- Как игрок обороны вы были готовы к сильному нападению "Бордо"?

- Да, конечно, мы знали, что это команда отлично играет на контратаках, у нее сильные вингеры. Они создавали нам проблемы, хотя во втором тайме мы начали играть лучше.

- Ваш контракт завершается летом, что думаете об этом?

- Пока ничего не решил, сейчас концентрируюсь только на играх, на том, чтобы стать чемпионом с "Зенитом". Потом пообщаюсь с семьей, мы сядем и примем решение.

- Зимой или летом?

- Посмотрим, пока я ничего не решил и не общался с клубом. (Игорь Новиков)