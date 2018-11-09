Луиш Нету: "Было приятно завершать матч с "Бордо" с капитанской повязкой"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" (1:1) отметил, что у команды не получалось войти в ритм игры из-за новой схемы.

– Мы знали, что "Бордо" – сильный соперник, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Нету. - Играли по новой схеме, поэтому первые 20–25 минут у нас немного не получалось войти в ритм матча. Не хватало агрессии с нашей стороны. После пропущенного мяча мы сконцентрировались, и вроде бы у нас все получилось.

– На защиту легла дополнительная ответственность из-за новой схемы?

– Да, мы провели первый матч с такой схемой. Конечно, было немного сложно. Не могу сказать, что мы удовлетворены своей игрой, но результат неплохой.



– Приятно было завершать матч с капитанской повязкой?

– Да, я чувствовал гордость. Приятно было надеть капитанскую повязку, тем более после Анюкова, который является настоящей легендой "Зенита".