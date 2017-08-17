"Лудогорец" победил "Судуву", "Атлетик" обыграл "Панатинаикос" в Лиге Европы

Состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда лиги Европы.

"Лудогорец" победил "Судуву" (2:0), "Атлетик" в гостях обыграл "Панатинаикос" (3:2), "Маккаби" также на чужом поле вязл верх над "Альтахом" (1:0).

Ответные матчи пройдут 24 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Лудогорец" (Болгария) - "Судува" (Литва) - 2:0 (0:0)

Голы: Моци, 61 (1:0). Мисидьян, 76 (2:0).

"Панатинаикос" (Греция) - "Атлетик" (Испания) - 2:3 (1:0)

Голы: Лод, 29 (1:0). Кабесас, 55 (2:0). Адурис, 68 (2:1). Де Маркос, 71 (2:2). Адурис, 74 - с пенальти (2:3).

"Альтах" (Австрия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 0:1 (0:0)

Гол: Кьяртанссон, 68 (0:1).