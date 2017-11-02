"Лудогорец" и "Брага" при судействе Безбородова сыграли вничью, "Хоффенхайм" и "Истанбул" победителя не выявили

"Хоффенхайм" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях сыграл вничью с "Истанбулом" со счетом 1:1.
В другой встрече группы C, которую обслуживал российский арбитр Владислав Безбородов, "Лудогорец" и "Брага" сыграли с таким же счетом.
"Лудогорец" сохранил лидерство в турнирной таблице (8 очков). Второй идет "Брага" (7 очков). На третьем месте расположился "Хоффенхайм" (4 очков). "Истанбул" замыкает таблицу (2 очко).
Лига Европы
Группа C
"Лудогорец" (Болгария) – "Брага" (Португалия) – 1:1 (0:0)
Голы: Марселинью, 68 (1:0). Франсержиу, 83 (1:1).
"Лудогорец": Браун, Моци, Пластун, Сисинью, Натанаэл, Марселинью (Дяков, 73), Анисе, Гуральски, Лукоки, Мисидьян (Густаву Кампаньяру, 89), Вандерсон (Терзиев, 85).
"Брага": Матеуш, Феррейра, Эжгаиу, Жефферсон, Марселу Гояну, Раул Силва, Данилу (Хассан, 78), Вукчевич, Шадаш (Р.Орта, 58), Паулинью, Диегу Соуза (Франсержиу, 66).
Предупреждения: Марселу Гояну, 32. Шадаш, 49. Сисинью, 77. Феррейра, 81. Франсержиу, 82.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
2 ноября. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".
"Истанбул ББ" (Турция) - "Хоффенхайм" (Германия) - 1:1 (0:0)
Голы: Гриллич, 47 (0:1). Вишча, 90+3 (1:1).
"Истанбул ББ": Гюнок, Клиши, Епуряну, Жуниор Кайсара, Инлер, Тунай Торун (Вишча, 62), Керим Фрай, Аттама, Ифран Кахведжи (Моссору, 81), Мевлют Эрдинч, Наполеони (Элиа, 81).
"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Хогма, Фогт (Пош, 24), Нордтвейт, Цубер, Демирбай (Гайгер, 74), Амири (Окс, 60), Гриллич, Вагнер, Крамарич.
Предупреждения: Мевлют Эрдинч, 16. Инлер, 40. Амири, 42. Ифран Кахведжи, 49. Демирбай, 72. Крамарич, 90+4.
Судья: Лехнер (Австрия).
2 ноября. Стамбул. Стадион "Fatih Terim Stadyumu".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/