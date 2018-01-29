Лучший форвард "Селтика" пропустит оба матча с "Зенитом" в Лиге Европы

Нападающий "Селтика" Ли Гриффитс может пропустить оба матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" из-за травмы, заявил главный тренер команды Брендан Роджерс. Футболист получил растяжение икроножной мышцы в игре 24-го тура чемпионата Шотландии против "Хайберниана" (1:0).

– Он выбыл недели на четыре, у него растяжение икроножной мышцы, – цитирует сайт "Селтика" Роджерса. – Жалко, что он получал столько ушибов по ходу сезона. Именно поэтому нашей команде и нужно два-три хороших форварда.

Напомним, что "Зенит" играет с "Селтиком" 15 и 22 февраля. В этом сезоне 27-летний нападающий провел 19 матчей в чемпионате страны и забил 8 мячей.