13:23 | Футбол — Лига Европы

Лучшее представление формы "Зенита" на матч с "Русенборгом". Фото

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"Зенит" оригинально представил игровую форму на матч группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". Экипировку команд надели мальчики.

"Зенит" сыграет в лазурном, их вратарь – в зеленом. Игроки норвежской команды выйдут на поле в белом, а их голкипер – в оранжевом.

Матч "Русенборг" – "Зенит" состоится сегодня и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Опять голубцы в лазурном играют. Нравится бомжам бакланить со своими цветами. Снежно-синюшно-лазурные.

13:42

achuburov

О, первый чёрненький в Зените)

13:27

shpasic

Лунёва, честно признаюсь, не узнал.

13:26