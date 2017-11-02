Лучшее представление формы "Зенита" на матч с "Русенборгом". Фото

"Зенит" оригинально представил игровую форму на матч группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". Экипировку команд надели мальчики.
"Зенит" сыграет в лазурном, их вратарь – в зеленом. Игроки норвежской команды выйдут на поле в белом, а их голкипер – в оранжевом.
Матч "Русенборг" – "Зенит" состоится сегодня и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Играем в лазурном! #РусенборгЗенит pic.twitter.com/tW56F6eLq2– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 2 ноября 2017 г.
баламошка
Опять голубцы в лазурном играют. Нравится бомжам бакланить со своими цветами. Снежно-синюшно-лазурные.
13:42
achuburov
О, первый чёрненький в Зените)
13:27
shpasic
Лунёва, честно признаюсь, не узнал.
13:26