Луческу решил поберечь Дзюбу и Шатова

Как стало известно "СЭ", 28-летний нападающий Артем Дзюба и 26-летний хавбек Олег Шатов пропустят стартовый матч "Зенита" в Лиге Европы с тель-авивским "Маккаби" по медицинским показателям. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу решил поберечь футболистов, которые не до конца оправились от травм, во избежание рецидивов. Заметим, что в минувшее воскресенье, оба игрока приняли участие во встрече 7-го тура чемпионата России с "Арсеналом" - Дзюба провел на поле все 90 минут и забил гол, Шатов был заменен в перерыве.