15:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Луческу решил поберечь Дзюбу и Шатова

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Как стало известно "СЭ", 28-летний нападающий Артем Дзюба и 26-летний хавбек Олег Шатов пропустят стартовый матч "Зенита" в Лиге Европы с тель-авивским "Маккаби" по медицинским показателям. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу решил поберечь футболистов, которые не до конца оправились от травм, во избежание рецидивов. Заметим, что в минувшее воскресенье, оба игрока приняли участие во встрече 7-го тура чемпионата России с "Арсеналом" - Дзюба провел на поле все 90 минут и забил гол, Шатов был заменен в перерыве.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Супершвайни

Луческу, ты б себя поберёг=)

15:49

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