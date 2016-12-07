12:23 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Луческу не взял Кержакова на матч с АЗ

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"Зенит" вылетел в Голландию, где в четверг состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "АЗ Алкмаар", сообщает пресс-служба питерского клуба. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на игру 19 футболистов, среди которых нет нападающего Александра Кержакова. Форвард также пропустил предыдущий поединок "Зенита" против "Ростова" (0:0) в чемпионате России. 

Кроме того, из-за дисквалификации команде не сможет помочь защитник Доменико Кришито. Из-за травм в Санкт-Петербурге остались Олег Шатов и Игорь Смольников. Полностью список игроков, полетевших на матч, выглядит следующим образом: 

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак;

нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба и Лука Джорджевич.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Русский

А Кокорина он на кой взял?

14:04

shpasic

видимо, скамейка ещё хуже. может, минут на пять выйдут Гасилин, Могилевец и Джорджевич. основе нужно в этом матче выложиться, глядишь - кто-нибудь в Европе их купит.

13:08

Kirillyurrich

shpasic надо хотя бы иногда давать игр. время скамейке, а основа уже так наигралась, что еле ноги носила с ростовом

13:01

shpasic

в смысле, года, а не сезона.

12:59

shpasic

а что основа развалится что ли, если в последнем матче сезона сыграет?

12:59

Kirillyurrich

луческа все больше в маразм впадает, на кой туда основу везти?

12:46

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