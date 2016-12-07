Луческу не взял Кержакова на матч с АЗ

"Зенит" вылетел в Голландию, где в четверг состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "АЗ Алкмаар", сообщает пресс-служба питерского клуба. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на игру 19 футболистов, среди которых нет нападающего Александра Кержакова. Форвард также пропустил предыдущий поединок "Зенита" против "Ростова" (0:0) в чемпионате России.

Кроме того, из-за дисквалификации команде не сможет помочь защитник Доменико Кришито. Из-за травм в Санкт-Петербурге остались Олег Шатов и Игорь Смольников. Полностью список игроков, полетевших на матч, выглядит следующим образом:

вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак;

нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба и Лука Джорджевич.