Луческу не взял Кержакова на матч с АЗ

"Зенит" вылетел в Голландию, где в четверг состоится матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "АЗ Алкмаар", сообщает пресс-служба питерского клуба. Главный тренер команды Мирча Луческу взял на игру 19 футболистов, среди которых нет нападающего Александра Кержакова. Форвард также пропустил предыдущий поединок "Зенита" против "Ростова" (0:0) в чемпионате России.
Кроме того, из-за дисквалификации команде не сможет помочь защитник Доменико Кришито. Из-за травм в Санкт-Петербурге остались Олег Шатов и Игорь Смольников. Полностью список игроков, полетевших на матч, выглядит следующим образом:
вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;
защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Юрий Жирков;
полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак;
нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Артем Дзюба и Лука Джорджевич.
Русский
А Кокорина он на кой взял?
14:04
shpasic
видимо, скамейка ещё хуже. может, минут на пять выйдут Гасилин, Могилевец и Джорджевич. основе нужно в этом матче выложиться, глядишь - кто-нибудь в Европе их купит.
13:08
Kirillyurrich
shpasic надо хотя бы иногда давать игр. время скамейке, а основа уже так наигралась, что еле ноги носила с ростовом
13:01
shpasic
в смысле, года, а не сезона.
12:59
shpasic
а что основа развалится что ли, если в последнем матче сезона сыграет?
12:59
Kirillyurrich
луческа все больше в маразм впадает, на кой туда основу везти?
12:46