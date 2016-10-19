Луческу хотел посмотреть матч "Барселона" – "Манчестер Сити"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" подчеркнул, что пока не знает, кто займет место в воротах. Также румынский специалист хотел побыстрее ответить на вопросы журналистов, чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Сити", передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Кто будет играть Кержаков или Лодыгин?

– Это я решу утром в день игры.

– Что вы знаете о "Дандолке"?

– Это хорошая команда, которая не зря выиграла три национальных чемпионата, не зря удачно выступает в Европе, – подчеркнул Луческу. – Ее состав не меняется. Они обыграли БАТЭ, что было непросто. Хорошо смотрелись с "Легией". Сейчас провели два хороших матча на групповом этапе. Кстати, это не чисто британская команда. Она сильна не только длинными передачами и борьбой. Ее игра в чемпионате и еврокубках отличается.

После этого наставник "Зенита" согласился с тем, что следующий вопрос должен быть последним.

– Было бы хорошо – ведь вечером "Барселона" – "Манчестер Сити", – улыбнулся он.

Однако после этого сам вопрос был довольно длинным и пространным на тему того, нет у Луческу желания выиграть этот матч, а затем подходить к составу команды в матчах Лиги Европы с учетом текущих соперников в чемпионате.

– Это был вопрос или ответ? – рассмеялся Луческу и вызвал улыбки в зале. – А если серьезно, мы приехали сюда играть в Лиге Европы. Важно обыграть "Дандолк" в первую очередь для имиджа "Зенита" в Старом Свете. А вообще я не делю турниры по важности и думаю только о завтрашней игре.