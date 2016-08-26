23:12 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Лучано Спаллетти: "Все команды в нашей группе равны"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти остался доволен результатами жеребьевки группового турнира Лиги Европы. По его мнению, все команды, с которыми будут играть "волки", являются равными, и нельзя выделить лидера. Напомним, "Роме" предстоит сыграть с чешской "Викторией", австрийской "Аустрией" и румынской "Астрой"

– Наша группа очень сбалансирована, – цитирует Football Italia Спалетти. – Я считаю, ни одна команда не является сильнее остальных. "Виктория" была чемпионом в течение двух лет. "Аустрия" и "Астра" так же являются сильными клубами. Также нельзя не отметить, что нам было бы гораздо сложнее, если бы мы попали на "Манчестер Юнайтед" или "Вильярреал". Многие считают, что "Роме" будет легко, но я так не думаю.

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