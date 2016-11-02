Лучано Спаллетти: "У меня большой список травмированных игроков"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Аустрией" пожаловался на большое число травмированных игроков. По его словам, придется использовать полузащитника Даниеле Де Росси на позиции защитника.

– У меня большой список травмированных, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Но я верю в своих игроков, в тех, кто есть в моем распоряжении. Понятно, что Де Росси может сыграть в обороне, поскольку он умеет это. В моей карьере было много матчей, когда я сталкивался с обилием травм. Но мы находили выход. Будем играть на победу. Гарантируем, что не повторим ошибок прошлого матча.