Лучано Спаллетти: "Рома" не может позволить себе делать ошибки в "Лионе"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти считает, что его команда не имеет права на ошибку в завтрашнем матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече, прошедшей во Франции, римский коллектив потерпел поражение со счетом 2:4.

- Будем играть с "Лионом", принимая во внимание то, что произошло в первом матче, и играть на тот результат, который нам нужен, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Результат первого матча получился не лучшим, но можно на это посмотреть и под другим ракурсом - если бы мы проиграли 0:1, то нам все равно нужно было бы забивать два гола. Завтра "Рома" не может позволить себе делать ошибки.