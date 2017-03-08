21:17 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Лучано Спаллетти: "Особое внимание "Рома" уделит Ляказетту"

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Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти считает, что наибольшую угрозу его команде будет представлять нападающий "Лиона" Александр Ляказетт. Команды встретятся в 1/8 финала Лиги Европы.

– Нужно обратить внимание на Ляказетта, не давать ему много пространства, чтобы он не мог решить судьбу матча, – цитирует Le Figaro Спаллетти. – Игра будет сложной, но мы изучили соперника. В последние годы чемпионат Франции вырос. Это видно и в еврокубках. В 2007 году во Франции был один "Лион". Сейчас там "ПСЖ", "Монако", "Ницца" играют на высоком уровне. "Лион" очень атакующая команда.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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