Лучано Спаллетти: "Никогда не тренировал такую классную команду, как сегодняшняя "Рома"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отметил игру нападающего Эдина Джеко, который сделал хет-трик.

– Джеко умеет все, – приводит Tmw слова Спаллетти. – Сейчас у него больше ответственности, и он справляется с важной ролью в команде. У него есть невероятные качества. Он пользуется своим преимуществом и играет спокойно.

– Как обстоят дела с вашим контрактом?

– Никаких проблем нет. У нас есть определенные планы, но придется изменить ментальность, если мы хотим выиграть трофей. Безусловно, у меня фантастическая команда. Я никогда не тренировал настолько классный коллектив.