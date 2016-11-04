Лучано Спаллетти: "Не могу сказать, что "Рома" вылечилась, но мы в процессе выздоровления"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти после победы над "Аустрией" (4:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что его подопечные стали действовать более командно. По словам экс-наставника "Зенита", римский клуб возвращается на верный путь.

– У "Аустрии" несколько интересных нападающих, но второй гол соперник забил в тот момент, когда мы были расслаблены, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Такие мячи мы не должны пропускать. И все же мы снова идем в нужном направлении, действуем целеустремленно и одерживаем победы.

Мы больше становимся похожи на команду и получается выполнять задачи без такого большого стресса. Но все же, иногда нам нужно стараться не терять концентрация и оставаться бдительными – как в ситуации со вторым голом "Аустрии".

Не скажу, что мы вылечились, но мы в процессе выздоровления.