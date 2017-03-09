Лучано Спаллетти: "Если я не выиграю хоть что-то с "Ромой", то мне придется поехать домой"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти отметил, что обязан выиграть с командой трофей в этом сезоне. По словам наставника, в противном случае ему придется отправиться домой. Римляне продолжают борьбу в чемпионате и Кубке Италии, а также Лиге Европы. Сегодня команда проведет первый матч 1/8 финала против "Лиона".

- Я вернулся в "Рому", потому что привязан к этому городу, к болельщикам клуба, - приводит Football Italia слова Спаллетти. - По многим причинам победы здесь просто необходимы. У меня нет времени думать о постепенном прогрессе, здесь все живут на полной скорости. Так что все просто: если я не выиграю хоть что-то, то мне придется поехать домой.