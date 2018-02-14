Лоренсо Мельгарехо: "Постараемся согреть болельщиков в матче с "Атлетиком" своей игрой"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" рассказал, что футболисты красно-белых постараются согреть своих болельщиков хорошей игрой против испанцев. При этом он отметил, что холодная погода будет влиять не только на европейскую команду, но и на "Спартак". В день игры ожидается холод до -9 градусов.

– Как относитесь к зимней погоде как человек, выросший в Парагвае, теплой стране?

– Очевидно, что в Москве в эти дни очень холодно. Но мы постараемся разогреть болельщиков нашей игрой. Погода будет влиять не только для нас, но и для нашего соперника. Согласен с тренером, что от состояния поля будет зависеть сама игра. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.