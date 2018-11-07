14:35 | Футбол — Лига Европы

Лоренсо Мельгарехо: "Нужно обыграть "Рейнджерс", чтобы почувствовать уверенность"

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Полузащитник "Спартака"  Лоренсо Мельгарехо прокомментировал предстоящий домашний матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Поединок в Шотландии завершился нулевой ничьей.

– Что значит для вас предстоящий матч с "Рейнджерс"? Какая ситуация в команде?

– Безусловно, завтрашний матч очень важен. Это игра Лиги Европы, и мы хотим выйти из группы. Кроме этого, победа нужна, чтобы почувствовать уверенность в себе. Нам нужно начать победную серию. Мы посмотрели видео, у нас есть опыт первой игры с "Рейнджерс". Я считаю, что к завтрашней игре мы готовы. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

Спартак - Рейнджерс

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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