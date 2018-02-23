Лоренцо Инсинье: "Тренер "Лейпцига" подмигивал мне и слал воздушные поцелуи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье сказал, что помощник главного тренера "Лейпцига" Жолт Леу провоцировал его в матче Лиги Европы. Напомним, что неаполитанцы обыграли немецкий клуб со счетом 2:0, но вылетели из турнира. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Лейпцига".
– Помощник тренера "Лейпцига" меня провоцировал, он насмехался надо мной, - цитирует Football Italia Инсинье. - Он подмигивал мне, слал воздушные поцелуи. Если выигрываешь - стоит заткнуться и уважать соперника. Но он перешел границу.
Cap. Morgan
Зачем в суд?)) В отель надо ехать, вдвоём, европейцы же, в порядке вещей у них))))
15:18 23 февраля
ЛокоМотив
в суд на негодника подай,за домогательства)
14:11 23 февраля
VentoR
brasil4136, тогда уж венгерский
13:41 23 февраля
brasil4136
Немецкий шалун
13:28 23 февраля