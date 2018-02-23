12:38 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Лоренцо Инсинье: "Тренер "Лейпцига" подмигивал мне и слал воздушные поцелуи"

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Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье сказал, что помощник главного тренера "Лейпцига" Жолт Леу провоцировал его в матче Лиги Европы. Напомним, что неаполитанцы обыграли немецкий клуб со счетом 2:0, но вылетели из турнира. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Лейпцига".

– Помощник тренера "Лейпцига" меня провоцировал, он насмехался надо мной, - цитирует Football Italia Инсинье. - Он подмигивал мне, слал воздушные поцелуи. Если выигрываешь - стоит заткнуться и уважать соперника. Но он перешел границу.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Cap. Morgan

Зачем в суд?)) В отель надо ехать, вдвоём, европейцы же, в порядке вещей у них))))

15:18 23 февраля

ЛокоМотив

в суд на негодника подай,за домогательства)

14:11 23 февраля

VentoR

brasil4136, тогда уж венгерский

13:41 23 февраля

brasil4136

Немецкий шалун

13:28 23 февраля

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