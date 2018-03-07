Лоран Косьельни: "Игроки "Арсенала" разочарованы результатами и своей игрой"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" отметил, что его команде нужно сосредоточиться на завтрашней встрече. Футболист также добавил, что "канониры" разочарованы своими результатами.

– Поражение от "Милана" 0:4? Это был совсем другой матч, потому что там играли другие футболисты – множество квалифицированных игроков, таких как Златан Ибрагимович, – цитирует Football Italia Косьельни. – Тогда было очень сложно.

Мы разочарованы нашими результатами и разочарованы нашей игрой, но нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче. Несмотря на происходящее, мы должны оставаться сплоченной командой. Из нашего положения трудно выйти, но постепенно мы можем выбраться из этой ситуации. Мы должны с позитивом смотреть вперед.