15:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Лопырева провела экскурсию для английских журналистов

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Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева провела экскурсию по Ростову-на-Дону для британских журналистов в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов""Манчестер Юнайтед". Экскурсия проходила на специальном автобусе, а Лопырева сама рассказывала о достопримечательностях города.

После окончания экскурсии автобус с журналистами прибыл на стадион, который строится к чемпионату мира-2018. После посещения арены англичане отправятся в волонтерский центр Ростова-на-Дону.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4081387

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Моментально ВВЕСТИ "лупырёву" в тренерский штаб рос-сбродной "послом-за-клинским" и "спинку-в бане-потереть"!!!

15:43

баламошка

У них встали какие-нибудь вопросы перед Лопырёвой?

15:41

Taiga42

Бесит почему ЭТА чучело является послом??? почему футболисты-ветераны Ростова нет? или у них ноги мужские? ... для полного счастья бузову давайте куда ни будь двинем

15:21

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