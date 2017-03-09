Лопырева провела экскурсию для английских журналистов

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева провела экскурсию по Ростову-на-Дону для британских журналистов в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед". Экскурсия проходила на специальном автобусе, а Лопырева сама рассказывала о достопримечательностях города.
После окончания экскурсии автобус с журналистами прибыл на стадион, который строится к чемпионату мира-2018. После посещения арены англичане отправятся в волонтерский центр Ростова-на-Дону.
Ботаникум
Моментально ВВЕСТИ "лупырёву" в тренерский штаб рос-сбродной "послом-за-клинским" и "спинку-в бане-потереть"!!!
15:43
баламошка
У них встали какие-нибудь вопросы перед Лопырёвой?
15:41
Taiga42
Бесит почему ЭТА чучело является послом??? почему футболисты-ветераны Ростова нет? или у них ноги мужские? ... для полного счастья бузову давайте куда ни будь двинем
15:21