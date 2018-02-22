"Локомотив" вновь обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Локомотив" победил "Ниццу" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч в этой встрече в первом тайме забил полузащитник Игорь Денисов.
Отметим, что на 24-й минуте травму получил форвард железнодорожников Джефферсон Фарфан, вместо него на поле появился Александр Коломейцев.
В первом матче "Локо" был сильнее 3:2, по сумме двух матчей российский клуб проходит в следующую стадию. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Ницца" (Франция) – 1:0 (1:0)
Гол: И.Денисов, 30.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ал.Миранчук (Тарасов, 84), И.Денисов, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).
"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Данте, Перро, Сиприен, Сери (Сако, 84), Ле Мелу, Сен-Максимен (Тамез, 79), Балотелли, Плеа (Макенго, 79).
Предупреждения: И.Денисов, 8. Балотелли, 32. Фернандеш, 45+1. Сарр, 90+3. Ле Мелу, 90+3.
Судьи: Краловец. Надворник (все Чехия), Слышко (Словакия), Арделеану, Грубеш (все Чехия).
22 февраля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 18104 зрителя.
Первый матч: 3:2
Sandy45
С победой!
23:05 22 февраля
sars882
поезд москва-воркутю следует с третьего путю. шутю. поздравляю адекватных болел!
22:49 22 февраля
vit316
Ну вот как этот Юрий Павлович всё это делает? Смородская пыжилась, тужилась и загубила всё, а фокусник пришёл и трюк получился.
22:42 22 февраля
ion
Очень хорошее качество игры! Поздравления!
21:55 22 февраля
igogohruhru
Молодцы!
21:41 22 февраля
Я с рулетом на балконе
Шпалыч стронг! В клубах болею за ЦСКУ, а в персоналиях - за Шпалыча, пусть всех побеждает!
21:37 22 февраля
Thomas_Boy_
Ольга Юрьевна, мы помним Твой вклад в эти успехи! Спасибо Тебе, Святая Женщина!
21:35 22 февраля
чуфар
Наш паравоз вперед лети! Ай да Шпалыч!!!
21:32 22 февраля
Roby_van
В целом сыграли достойно. Огорчает перебор неточных передач и нереализованных моментов. Будем надеяться это временное явление.
21:14 22 февраля
HAZELSAMARA
Самое интересное в том, что "Локомотив" ранее никогда не доходил до 1/8 финала в этом турнире, хотя дважды играл на аналогичной стадии Лиги Чемпионов (ТОП-16 02/03 и 1/8 финала 03/04).
21:13 22 февраля
баламошка
Шпалычу гип-гип ура!
21:12 22 февраля
kauperwood37
молодцы лохомоты, дело за нашими
21:09 22 февраля
Askido
Француз разбит! Европоход продолжается!!!
21:06 22 февраля
King's Bounty RND
garry1980 Боюсь сглазить, но это кажется, снова та команда, которая брала золото в 2002 и 2004 годах. Огорчила только рожа очкастая, которая, как будто огорчилась, в моменте с незабитым французами голом. И ведь реально, походу, думает, что это он команду сделал, а не Юрий Палыч. _____________ 1/2 ЛЕ минимум :)
21:05 22 февраля
Pele Pelevich
А как играли!!! Как будто весна на дворе. Что же будет весной?! МОЛОДЦЫ!!! С победой Локомотив! С победой Юрий Палыч! Так держать! Вот уж действительно - ПАЛЫЧ - наше ВСЁ!
21:05 22 февраля
вояка
Спасибо палычу ! Сегодня наши выглядели явно посильнее чем вчера армейцы ..... полагаю что локо пройдёт в этой ЛЕ дальше всех наших. Удачи вам ребята !
21:05 22 февраля
zoostation
Молодцы, марку держим!
21:03 22 февраля
garry1980
Боюсь сглазить, но это кажется, снова та команда, которая брала золото в 2002 и 2004 годах. Огорчила только рожа очкастая, которая, как будто огорчилась, в моменте с незабитым французами голом. И ведь реально, походу, думает, что это он команду сделал, а не Юрий Палыч.
21:02 22 февраля
Askido
Браво парни! Одолели французов дважды!! Фарфан выздоравливай!
21:01 22 февраля
Al Rains
Молодцы!!! Очки стране добыли!!! Игоря с важным голом!!!
21:01 22 февраля
Wgadan
Две победы в феврале необычно и очень приятно.
21:00 22 февраля
garry1980
Выход был прогнозируем, но хорошо что смогли победить. Очки в копилку. Тем более, что победили французов, соседей по таблице коэффициентов. Надеюсь, Зенит тоже пройдет дальше. Чем больше наших будет тем больше шансов кому-нибудь пройти подальше.
20:59 22 февраля
Ivarr
Молодцы Локо! Играют лучше всех наших клубов. Если так будут играть - будут чемпионами и по заслугам.
20:59 22 февраля
Баск
Красавцы! Шпалычу-УРА!!! (болельщик Зенита)
20:59 22 февраля
PallMall
Юрий Палыч опять показал класс!!!
20:58 22 февраля
shpasic
евроочко довольно. при том, что в этой паре были наибольшие сомнения после жеребьёвки.
20:57 22 февраля
spetrov
Болельщиков Локо - с победой и выходом! Молодцы. Достойная кампания в 1/16.
20:57 22 февраля
foreverCSKAforever
С победой вас, паровозы!
20:56 22 февраля