20:54 22 февраля | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" вновь обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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"Локомотив" победил "Ниццу" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч в этой встрече в первом тайме забил полузащитник Игорь Денисов.

Отметим, что на 24-й минуте травму получил форвард железнодорожников Джефферсон Фарфан, вместо него на поле появился Александр Коломейцев.

В первом матче "Локо" был сильнее 3:2, по сумме двух матчей российский клуб проходит в следующую стадию. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Ницца" (Франция) – 1:0 (1:0)

Гол: И.Денисов, 30.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ал.Миранчук (Тарасов, 84), И.Денисов, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).

"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Данте, Перро, Сиприен, Сери (Сако, 84), Ле Мелу, Сен-Максимен (Тамез, 79), Балотелли, Плеа (Макенго, 79).

Предупреждения: И.Денисов, 8. Балотелли, 32. Фернандеш, 45+1. Сарр, 90+3. Ле Мелу, 90+3.

Судьи: Краловец. Надворник (все Чехия), Слышко (Словакия), Арделеану, Грубеш (все Чехия).

22 февраля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 18104 зрителя.

Первый матч: 3:2

Локомотив М - Ницца

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (28)
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Sandy45

С победой!

23:05 22 февраля

sars882

поезд москва-воркутю следует с третьего путю. шутю. поздравляю адекватных болел!

22:49 22 февраля

vit316

Ну вот как этот Юрий Павлович всё это делает? Смородская пыжилась, тужилась и загубила всё, а фокусник пришёл и трюк получился.

22:42 22 февраля

ion

Очень хорошее качество игры! Поздравления!

21:55 22 февраля

igogohruhru

Молодцы!

21:41 22 февраля

Я с рулетом на балконе

Шпалыч стронг! В клубах болею за ЦСКУ, а в персоналиях - за Шпалыча, пусть всех побеждает!

21:37 22 февраля

Thomas_Boy_

Ольга Юрьевна, мы помним Твой вклад в эти успехи! Спасибо Тебе, Святая Женщина!

21:35 22 февраля

чуфар

Наш паравоз вперед лети! Ай да Шпалыч!!!

21:32 22 февраля

Roby_van

В целом сыграли достойно. Огорчает перебор неточных передач и нереализованных моментов. Будем надеяться это временное явление.

21:14 22 февраля

HAZELSAMARA

Самое интересное в том, что "Локомотив" ранее никогда не доходил до 1/8 финала в этом турнире, хотя дважды играл на аналогичной стадии Лиги Чемпионов (ТОП-16 02/03 и 1/8 финала 03/04).

21:13 22 февраля

баламошка

Шпалычу гип-гип ура!

21:12 22 февраля

kauperwood37

молодцы лохомоты, дело за нашими

21:09 22 февраля

Askido

Француз разбит! Европоход продолжается!!!

21:06 22 февраля

King's Bounty RND

garry1980 Боюсь сглазить, но это кажется, снова та команда, которая брала золото в 2002 и 2004 годах. Огорчила только рожа очкастая, которая, как будто огорчилась, в моменте с незабитым французами голом. И ведь реально, походу, думает, что это он команду сделал, а не Юрий Палыч. _____________ 1/2 ЛЕ минимум :)

21:05 22 февраля

Pele Pelevich

А как играли!!! Как будто весна на дворе. Что же будет весной?! МОЛОДЦЫ!!! С победой Локомотив! С победой Юрий Палыч! Так держать! Вот уж действительно - ПАЛЫЧ - наше ВСЁ!

21:05 22 февраля

вояка

Спасибо палычу ! Сегодня наши выглядели явно посильнее чем вчера армейцы ..... полагаю что локо пройдёт в этой ЛЕ дальше всех наших. Удачи вам ребята !

21:05 22 февраля

zoostation

Молодцы, марку держим!

21:03 22 февраля

garry1980

Боюсь сглазить, но это кажется, снова та команда, которая брала золото в 2002 и 2004 годах. Огорчила только рожа очкастая, которая, как будто огорчилась, в моменте с незабитым французами голом. И ведь реально, походу, думает, что это он команду сделал, а не Юрий Палыч.

21:02 22 февраля

Askido

Браво парни! Одолели французов дважды!! Фарфан выздоравливай!

21:01 22 февраля

Al Rains

Молодцы!!! Очки стране добыли!!! Игоря с важным голом!!!

21:01 22 февраля

Wgadan

Две победы в феврале необычно и очень приятно.

21:00 22 февраля

garry1980

Выход был прогнозируем, но хорошо что смогли победить. Очки в копилку. Тем более, что победили французов, соседей по таблице коэффициентов. Надеюсь, Зенит тоже пройдет дальше. Чем больше наших будет тем больше шансов кому-нибудь пройти подальше.

20:59 22 февраля

Ivarr

Молодцы Локо! Играют лучше всех наших клубов. Если так будут играть - будут чемпионами и по заслугам.

20:59 22 февраля

Баск

Красавцы! Шпалычу-УРА!!! (болельщик Зенита)

20:59 22 февраля

PallMall

Юрий Палыч опять показал класс!!!

20:58 22 февраля

shpasic

евроочко довольно. при том, что в этой паре были наибольшие сомнения после жеребьёвки.

20:57 22 февраля

spetrov

Болельщиков Локо - с победой и выходом! Молодцы. Достойная кампания в 1/16.

20:57 22 февраля

foreverCSKAforever

С победой вас, паровозы!

20:56 22 февраля

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