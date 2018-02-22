"Локомотив" вновь обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Локомотив" победил "Ниццу" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч в этой встрече в первом тайме забил полузащитник Игорь Денисов.

Отметим, что на 24-й минуте травму получил форвард железнодорожников Джефферсон Фарфан, вместо него на поле появился Александр Коломейцев.

В первом матче "Локо" был сильнее 3:2, по сумме двух матчей российский клуб проходит в следующую стадию. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Ницца" (Франция) – 1:0 (1:0)

Гол: И.Денисов, 30.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ал.Миранчук (Тарасов, 84), И.Денисов, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).

"Ницца": Бенитес, Бюрнер, Сарр, Данте, Перро, Сиприен, Сери (Сако, 84), Ле Мелу, Сен-Максимен (Тамез, 79), Балотелли, Плеа (Макенго, 79).

Предупреждения: И.Денисов, 8. Балотелли, 32. Фернандеш, 45+1. Сарр, 90+3. Ле Мелу, 90+3.

Судьи: Краловец. Надворник (все Чехия), Слышко (Словакия), Арделеану, Грубеш (все Чехия).

22 февраля. Москва. Стадион "РЖД Арена". 18104 зрителя.

Первый матч: 3:2