23:54 19 октября | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом"

Сегодня. Тирасполь. "Шериф" - "Локомотив" - 1:1. 17-я минута. Антон МИРАНЧУК забивает первый гол за железнодорожников. Фото ФК "Локомотив"
Сегодня. Тирасполь. "Шериф" - "Локомотив" - 1:1. 17-я минута. Антон МИРАНЧУК забивает первый гол за железнодорожников. Фото ФК "Локомотив"
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"Локомотив" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы сыграл вничью с "Шерифом" (1:1). Первый мяч в карьере за железнодорожников забил Антон Миранчук. Гол хозяев был засчитан с помощью системы фиксации взятия ворот.

Подопечные Юрия Семина занимают первое место в группе F с 5 очками.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа F

3-й тур

"Шериф" (Молдавия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: Ант. Миранчук, 17 (0:1). Бадибанга, 31 (1:1).

"Шериф": Микулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиану, Жайру да Силва (Раку, 81), Антон, Кендыш, Брезовец (Балима, 69), Бадибанга, Мугоша (Дамашкан, 86).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ант. Миранчук, Эдер (Коломейцев, 61).

Предупреждения: Кендыш, 39. Посмак, 67. Игнатьев, 84. Гильерме, 89. Раку, 90.

Судьи: ВОД, Альберт, Береттьян, Карако, Эрдош (все Венгрия).

19 октября. Тирасполь. Стадион "Sheriff".

Трансляция матча "Шериф" - "Локомотив" //
Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы - здесь

Шериф - Локомотив М

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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disss

Палыч всё ещё уверенно смотрится в "футболе другого мира": что в РФ, что в Молдове.

00:06

Электросталец

Томас, хахах

00:04

Brother Beyond

Гинер уже звонит в Тирасполь?

00:03

Thomas_Boy_

Смотрел матч вместе с Ольгой Юрьевной. Во втором тайме она не сдержалась и зарыдала... Что басурман Семин сделал с командой? Стыдно.

00:02

Brother Beyond

Будем честны - паровозы отскочили благодаря Гильерме. Приднестровцы в конце на них насели так, что только перья летели.

00:01

Chibisov

Уныло играли паровозы,кроме гола и моментов то не было,а вот шериф знатно повозил их,отскочили урфин джюсы палыча,ОТСКОЧИЛИ!А ведь игроки у них все ноунейм,а бадибанга один сильнее пятерых олонар,трёх чаловых и пару жамалетдиновых)))

00:01

Slim Taller

Ещё одно очко в копилку коэффициентов.

23:59 19 октября

SpaMan

Чуть БодиБанга не наступил

23:57 19 октября

tigana.1982

Такая же бездарная игра как и у ЦСКА. Семин как тренер деградировал. В целом не проиграли только потому, что Шериф не швейцарцы...

23:57 19 октября

shpasic

зато на одного россиянина в старте было больше, чем у Зенит-Хуниорс))

23:57 19 октября