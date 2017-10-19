"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом"

Сегодня. Тирасполь. "Шериф" - "Локомотив" - 1:1. 17-я минута. Антон МИРАНЧУК забивает первый гол за железнодорожников. Фото ФК "Локомотив"

"Локомотив" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы сыграл вничью с "Шерифом" (1:1). Первый мяч в карьере за железнодорожников забил Антон Миранчук. Гол хозяев был засчитан с помощью системы фиксации взятия ворот.

Подопечные Юрия Семина занимают первое место в группе F с 5 очками.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа F

3-й тур

"Шериф" (Молдавия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: Ант. Миранчук, 17 (0:1). Бадибанга, 31 (1:1).

"Шериф": Микулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиану, Жайру да Силва (Раку, 81), Антон, Кендыш, Брезовец (Балима, 69), Бадибанга, Мугоша (Дамашкан, 86).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ант. Миранчук, Эдер (Коломейцев, 61).

Предупреждения: Кендыш, 39. Посмак, 67. Игнатьев, 84. Гильерме, 89. Раку, 90.

Судьи: ВОД, Альберт, Береттьян, Карако, Эрдош (все Венгрия).

19 октября. Тирасполь. Стадион "Sheriff".

Трансляция матча "Шериф" - "Локомотив" //

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы - здесь