"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом"

"Локомотив" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы сыграл вничью с "Шерифом" (1:1). Первый мяч в карьере за железнодорожников забил Антон Миранчук. Гол хозяев был засчитан с помощью системы фиксации взятия ворот.
Подопечные Юрия Семина занимают первое место в группе F с 5 очками.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа F
3-й тур
"Шериф" (Молдавия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 1:1 (1:1)
Голы: Ант. Миранчук, 17 (0:1). Бадибанга, 31 (1:1).
"Шериф": Микулич, Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиану, Жайру да Силва (Раку, 81), Антон, Кендыш, Брезовец (Балима, 69), Бадибанга, Мугоша (Дамашкан, 86).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Фарфан, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ант. Миранчук, Эдер (Коломейцев, 61).
Предупреждения: Кендыш, 39. Посмак, 67. Игнатьев, 84. Гильерме, 89. Раку, 90.
Судьи: ВОД, Альберт, Береттьян, Карако, Эрдош (все Венгрия).
19 октября. Тирасполь. Стадион "Sheriff".
Трансляция матча "Шериф" - "Локомотив" //
Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы - здесь
🔝 Шикарная комбинация "Локомотива" и гол Антона Миранчука #ШерифЛоко pic.twitter.com/aScWhbxNUW– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
Гильерме почти спас "Локомотив", но чуть-чуть не хватило #ШерифЛоко pic.twitter.com/m9eyMEsGxP– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
disss
Палыч всё ещё уверенно смотрится в "футболе другого мира": что в РФ, что в Молдове.
00:06
Электросталец
Томас, хахах
00:04
Brother Beyond
Гинер уже звонит в Тирасполь?
00:03
Thomas_Boy_
Смотрел матч вместе с Ольгой Юрьевной. Во втором тайме она не сдержалась и зарыдала... Что басурман Семин сделал с командой? Стыдно.
00:02
Brother Beyond
Будем честны - паровозы отскочили благодаря Гильерме. Приднестровцы в конце на них насели так, что только перья летели.
00:01
Chibisov
Уныло играли паровозы,кроме гола и моментов то не было,а вот шериф знатно повозил их,отскочили урфин джюсы палыча,ОТСКОЧИЛИ!А ведь игроки у них все ноунейм,а бадибанга один сильнее пятерых олонар,трёх чаловых и пару жамалетдиновых)))
00:01
Slim Taller
Ещё одно очко в копилку коэффициентов.
23:59 19 октября
SpaMan
Чуть БодиБанга не наступил
23:57 19 октября
tigana.1982
Такая же бездарная игра как и у ЦСКА. Семин как тренер деградировал. В целом не проиграли только потому, что Шериф не швейцарцы...
23:57 19 октября
shpasic
зато на одного россиянина в старте было больше, чем у Зенит-Хуниорс))
23:57 19 октября