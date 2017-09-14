"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Локомотивом" голов забито не было – 0:0. С тем же счетом завершилась игра их соперников по квартету F "Злина" и "Шерифа". Отметим, что эта встреча проводилась на нейтральном поле.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа F
"Копенгаген" (Дания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 0:0
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Люфтнер, Вавро, Бойлесен, Куск (Фальк, 62), Грегуш, Зека (Квист, 86), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу.
"Локомотив": Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 82), Рыбус, Фарфан (Эдер, 71).
Предупреждения: Рыбус, 26. Михалик, 45. Зека, 69. Тарасов, 84.
Судьи: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК. Арда Кардешлер, Кемал Йилмаз, Мете Калкаван, Мустафа Эйисой (все Турция).
14 сентября. Копенгаген. Стадион "Паркен".
"Злин" (Чехия) – "Шериф" (Молдавия) – 0:0
"Злин": Достал, Гаич, Бачо, Матейов, Йирачек, Вукадинович, Хольцер, Траоре, Механович (Джафич, 83), Экпай (Бартошак, 68), Железник (Диоп, 62).
"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Сушич, Кристиану, Кулушич, Брезовец (Кендыш, 73), Антон, де Ноэйер, Жайру да Силва (Трипич, 87), Мугоша (Дамашкан, 81).
Предупреждения: Сушич, 37. Кулушич, 40. Экпай, 66.
Судья: Даллас (Шотландия).
14 сентября. Оломоуц. Стадион "Андрув".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
ziggy1976
да, да...давайте-ка теперь сравним две ничьи по кол-ву комментариев и грязи из помойных гнилых ртов...навоз иссяк? а ведь локо - один из двух лидеров нашей таблички...шож это он честь нашего футбола так жидко обделал с каким-то дешевым копенгагеном? видимо, просто локо и этот его футбол никому напуй не нужен и неинтересен...
22:13
Вопреки
если бы не очки для страны, то смотреть тошнотворный футбол от Семина без пузыря было бы просто НЕВОЗМОЖНО - стыдоба. ОДИН удар в створ за матч, время владения 62 на 38 в пользу датчан (грандов европейских ?)... А ведь кому-то подобный футбол от пенсионера в РЖД нравится... Только откуда будут болельщики появляться у этого убогого клуба, играющего в 7 защитников и помышляющего лишь о том, чтобы не пропустить ??? Третий день ЕК и сплошное разочарование от игры наших кабинетных топов, требующее повторения прошлогодних подвигов Ростовского банкрота под руководством Бердыева с его "автобусом" (надуманного ангажированной столичной прессой), втаптывающим в газон Аякс (5-2), Андерлехт (4-2), Спарту (4-1) и Баварию (3-2). Но почему-то столичные эксперты оправдывают позорное выступление наших клубов необходимостью втягивания в ЕК компанию и отсутствия опыта у игроков, которого у "Ростова" не было ВООБЩЕ. ПОЗОРИЩЕ !!!
22:12
ЗА Россию!
Когда же вы нормально играть станете?Локомотив,Спартак,Цска тоже самое ,играли херово,несмотря на то,что выиграли у Бенфики.Хватит назад отходить и отбиваться,затрахали уже трусливым своим футболом.Удачи нашим в еврокубках.Надеюсь Зенит надерет Вардар.
22:09
LEROYTOTO001
Жду столько же грязи сколько было вылито на Спартак. Или на этом рейтинг не поднимешь?+++++
22:08
SpaMan
Antoha1983 Жду столько же грязи сколько было вылито на Спартак. Или на этом рейтинг не поднимешь? 22:01 --- Всем пофик на поезда.
22:05
El Ray
позорная игра. где мотивация? ребят, вы в европе играете. если не здесь, то где? вас тренер пинками что-ли подгонять должен? я уже не знаю, как за вас болеть, хотя бывало и хуже...
22:01
Antoha1983
Жду столько же грязи сколько было вылито на Спартак. Или на этом рейтинг не поднимешь?
22:01
Thomas_Boy_
Смотреть игры "Локомотива" - это издеваться над собой. У всех бывают скучные матчи, но паровозы поставили их на поток. За последние два года только игра со "Спартаком" смотрелась интересно, да и то скорее благодаря КБ. Детей нельзя пускать к телеку, когда играет "Локомотив", они возненавидят футбол.
21:59
Бней Иегуда
Кто там скулил, что Спартака слишком много?)) Я смотрю по обилию комментов девчули никому не интересны.))
21:59
Веравалер
Жду заголовка: "Локо обостался в Копенгагене и с трудом унёс оттуда своё очко". Впрочем, нет, не жду. В этой помойке тявкают только на тех, кого местным шавкам заказали...
21:58
tigana.1982
Семин всегда исповедовал трусливую тактику. Вот и автобус снова поставил. С фаворитом лиги чемпионов ведь играл!
21:54
HAZELSAMARA
Туговато, господа... Суда по таблицам первенств России и Дании, "Копенгаген" сейчас куда в меньшем порядке по сравнению с "Локомотивом" находится да ещё от Азербайджана в Лиге Чемпионов пострадал, но в целом хозяева наших сегодня переигрывали. До кучи к этому тяжёлый газон и судья, разрешающий потолкаться. Игра из серии "сыграли и забыли". В нашей группе, кстати, обе игры сыграны по нулям. Такой вот пустой четверг здесь.
21:54
NF
Ну, учитывая качество личного состава у "Локомотива", которым клуб, похоже, будет играть на всех фронтах, становится понятно желание экономить силы без лишних травм. Заметен довольно средний класс команды. Семину, похоже, поставили приоритет ЧР перед еврокубками, да еще и в условиях чего-то похожего на саботаж со стороны руководства, поэтому лихого футбола в ЛЕ не будет. Хотя, даже с такими кадрами, "Локомотиву" вполне по силам выйти из группы, а дальше - как повезет, и это максимум. И эту ничью, в отличие от ничьей "Спартака", понять и принять более чем можно. Ну а геркусам и Ко за "любовь" к команде и Семину и трансферную политику пламенный привет...
21:54
Бней Иегуда
Локомотив устал от футбола?)) Или 3 вопроса Сёмину?))
21:54
Jean4
Почти два часа потерянного времени. Кому нужен такой футбол не понятно, уж лучше вчерашний колхоз посмотреть, чем на два автобуса стоящих друг напротив друга.
21:52
SpaMan
Скучна
21:51