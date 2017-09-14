"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы между "Копенгагеном" и "Локомотивом" голов забито не было – 0:0. С тем же счетом завершилась игра их соперников по квартету F "Злина" и "Шерифа". Отметим, что эта встреча проводилась на нейтральном поле.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

"Копенгаген" (Дания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 0:0

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Люфтнер, Вавро, Бойлесен, Куск (Фальк, 62), Грегуш, Зека (Квист, 86), Вербич, Павлович (Пушич, 81), Сотириу.

"Локомотив": Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов, И.Денисов, Фернандеш, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 82), Рыбус, Фарфан (Эдер, 71).

Предупреждения: Рыбус, 26. Михалик, 45. Зека, 69. Тарасов, 84.

Судьи: ХЮСЕЙИН ГЕЧЕК. Арда Кардешлер, Кемал Йилмаз, Мете Калкаван, Мустафа Эйисой (все Турция).

14 сентября. Копенгаген. Стадион "Паркен".

"Злин" (Чехия) – "Шериф" (Молдавия) – 0:0

"Злин": Достал, Гаич, Бачо, Матейов, Йирачек, Вукадинович, Хольцер, Траоре, Механович (Джафич, 83), Экпай (Бартошак, 68), Железник (Диоп, 62).

"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Сушич, Кристиану, Кулушич, Брезовец (Кендыш, 73), Антон, де Ноэйер, Жайру да Силва (Трипич, 87), Мугоша (Дамашкан, 81).

Предупреждения: Сушич, 37. Кулушич, 40. Экпай, 66.

Судья: Даллас (Шотландия).

14 сентября. Оломоуц. Стадион "Андрув".