"Локомотив" сыграет с "Атлетико" в зеленой форме

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик из раздевалки команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". Железнодорожники в Мадриде сыграют в зеленой форме.

Напомним, матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.