19:00 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" сыграет с "Атлетико" в зеленой форме

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"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик из раздевалки команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". Железнодорожники в Мадриде сыграют в зеленой форме.

Напомним, матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Хотят слиться с газоном, чтоб игроки Атлетико не могли их разглядеть.

19:21

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