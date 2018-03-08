"Локомотив" сыграет с "Атлетико" в зеленой форме

"Локомотив" в Твиттере опубликовал ролик из раздевалки команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико". Железнодорожники в Мадриде сыграют в зеленой форме.
Напомним, матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.
Раздевалка готова встречать парней! 2:05 до #АтлетикоЛоко pic.twitter.com/duWgxS1Ifd– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
баламошка
Хотят слиться с газоном, чтоб игроки Атлетико не могли их разглядеть.
19:21