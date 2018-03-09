"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по разгромам в еврокубках

Гостевое поражение "Локомотива" от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для российских клубов 74-м крупным в еврокубках (включая Кубок Интертото). Железнодорожники оказались разгромлены в девятый раз в истории. В последний раз они проигрывали с разницей в три гола летом 2014 года – дома кипрскому "Аполлону". По числу крупных неудач красно-зеленые сравнялись с ЦСКА. Однако армейский клуб провел на международной арене на 25 игр больше.
Лидером в этой малопривлекательной номинации является "Спартак", позволявший разбить себя 22 раза. Новороссийский "Черноморец" имеет худшее отношение разгромов к проведенным играм (50,0 процентов) – одна из его встреч с "Валенсией" завершилась со счетом 0:5 (вторая – 0:1). "Алания" потерпела 5 крупных поражений в 18 матчах (27,7 процента), значительно улучшив статистику таких грандов, как венгерский МТК и польская "Амика".
А вот "Крылья Советов" и "Кубань" не были разгромлены ни в одном из десяти евробитв. "Рубин" оказался слабее соперника на голову только в одном из 76 европейских матчей – 0:3 от "Рапида" в сезоне-2004/05.
Главным же врагом для россиян безусловно является "Бавария", семь раз наносившая нашим командам крупное поражение. (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные поражения российских клубов в еврокубках
|
Клуб
|
Матчи
|
Крупные поражения
|
Соперники
|
168
|
22
|
"Бавария" - 3, "Барселона" - 2, "Валенсия" -2, "Динамо" Киев - 2, "Ливерпуль" -2, "Марсель" - 2, "Порту" -2, "Лион", "Мальорка", "Гамбург", "Монако", "ПСЖ", "Спарта", "Челси"
|
123
|
9
|
"Лидс" -2, "Аполлон", "Атлетико", "Бавария", "Бешикташ", "Боруссия" Дортмунд, "Реал", "Ювентус"
|
148
|
9
|
"Бавария" - 2, "Манчестер Сити", "Марсель", "Мольде", "Монако", "МЮ", "Реал", "Рома"
|
62
|
6
|
"Айнтрахт", "Реал", "Рапид", "Реал Сосьедад", "Рейнджерс", "Рома"
|
18
|
5
|
153
|
5
|
24
|
3
|
8
|
2
|
14
|
2
|
26
|
2
|
42
|
2
|
2
|
1
|
4
|
1
|
4
|
1
|
6
|
1
|
6
|
1
|
27
|
1
|
76
|
1
- Рубин
- Крылья Советов См
- Сатурн
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ростов
- Анжи
- Алания
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сибирь (Футбол)
- Челси
- Динамо Киев
- Осер
- Кубань (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- ПСВ
- Марсель
- Манчестер Сити
- Рома
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Гамбург (Футбол)
- Ливерпуль
- Лацио
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Севилья
- Рейнджерс Гл
- Ротор
- Валенсия (футбол)
- Аполлон
- Торпедо М
- Мальорка (Футбол)
- Порту
- Краснодар
- Спарта П
- Андерлехт
- Шинник
- Болонья
- КАМАЗ
- Балтика
- Бешикташ (Футбол)
- Твенте
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Черноморец Нр
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Монако
- Малага
- Вольфсбург
- Реал Сосьедад
- Мольде
- Рапид В
- Войводина
- Лидс
- Нант (Футбол)
- Лейрия
- Аустрия Вена
- Лига Европы
- Генгам
баламошка
Эта таблица фсё врёт!
01:11
Koreaiowa
У Зенита 6 поражений же в таблице вашей.
01:07
Flamenco
Спартак в небе по разгромам)))
01:02
Фуля
Хотел написать: "ЛОКОМОТИВ" СРАВНЯЛСЯ С ЦСКА ПО РАЗГРОМАМ В ЕВРОКУБКАХ, ---- но до спартака ему еще далеко. Посмотрел статистику - но не такой же степени!!!
00:45
ЗЮК~
совва,сглотни.
00:42
ilsh
Печально.... Кто-то соревнуется в крупных победах, а мы в поражениях.....
00:28
совва
Лидером в этой малопривлекательной номинации является "Спартак".... сильно пятаки задрали сегодня, надо на землю немного опустить))
00:11