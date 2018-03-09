"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по разгромам в еврокубках

Гостевое поражение "Локомотива" от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для российских клубов 74-м крупным в еврокубках (включая Кубок Интертото). Железнодорожники оказались разгромлены в девятый раз в истории. В последний раз они проигрывали с разницей в три гола летом 2014 года – дома кипрскому "Аполлону". По числу крупных неудач красно-зеленые сравнялись с ЦСКА. Однако армейский клуб провел на международной арене на 25 игр больше.

Лидером в этой малопривлекательной номинации является "Спартак", позволявший разбить себя 22 раза. Новороссийский "Черноморец" имеет худшее отношение разгромов к проведенным играм (50,0 процентов) – одна из его встреч с "Валенсией" завершилась со счетом 0:5 (вторая – 0:1). "Алания" потерпела 5 крупных поражений в 18 матчах (27,7 процента), значительно улучшив статистику таких грандов, как венгерский МТК и польская "Амика".

А вот "Крылья Советов" и "Кубань" не были разгромлены ни в одном из десяти евробитв. "Рубин" оказался слабее соперника на голову только в одном из 76 европейских матчей – 0:3 от "Рапида" в сезоне-2004/05.

Главным же врагом для россиян безусловно является "Бавария", семь раз наносившая нашим командам крупное поражение. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения российских клубов в еврокубках