00:02 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" сравнялся с ЦСКА по разгромам в еврокубках

Вчера. Мадрид. "Атлетико" - "Локомотив" - 0:3. Томас ПАРТЕЙ против Алексея МИРАНЧУКА. Фото REUTERS
Вчера. Мадрид. "Атлетико" - "Локомотив" - 0:3. Томас ПАРТЕЙ против Алексея МИРАНЧУКА. Фото REUTERS
7

Гостевое поражение "Локомотива" от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для российских клубов 74-м крупным в еврокубках (включая Кубок Интертото). Железнодорожники оказались разгромлены в девятый раз в истории. В последний раз они проигрывали с разницей в три гола летом 2014 года – дома кипрскому "Аполлону". По числу крупных неудач красно-зеленые сравнялись с ЦСКА. Однако армейский клуб провел на международной арене на 25 игр больше.

 
Четверг. Мадрид. &quot;Атлетико&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 3:0. 22-я минута. Победный удара полузащитника хозяев САУЛЯ (справа)."Локомотив" пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали

Лидером в этой малопривлекательной номинации является "Спартак", позволявший разбить себя 22 раза. Новороссийский "Черноморец" имеет худшее отношение разгромов к проведенным играм (50,0 процентов) – одна из его встреч с "Валенсией" завершилась со счетом 0:5 (вторая – 0:1). "Алания" потерпела 5 крупных поражений в 18 матчах (27,7 процента), значительно улучшив статистику таких грандов, как венгерский МТК и польская "Амика".

А вот "Крылья Советов" и "Кубань" не были разгромлены ни в одном из десяти евробитв. "Рубин" оказался слабее соперника на голову только в одном из 76 европейских матчей – 0:3 от "Рапида" в сезоне-2004/05.

Главным же врагом для россиян безусловно является "Бавария", семь раз наносившая нашим командам крупное поражение. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения российских клубов в еврокубках

Клуб

Матчи

Крупные поражения

Соперники

"Спартак"

168

22

"Бавария" - 3, "Барселона" - 2, "Валенсия" -2, "Динамо" Киев - 2, "Ливерпуль" -2, "Марсель" - 2, "Порту" -2, "Лион", "Мальорка", "Гамбург", "Монако", "ПСЖ""Спарта", "Челси"

"Локомотив"

123

9

"Лидс" -2, "Аполлон", "Атлетико", "Бавария", "Бешикташ", "Боруссия" Дортмунд, "Реал", "Ювентус"

ЦСКА

148

9

"Бавария" - 2, "Манчестер Сити", "Марсель", "Мольде", "Монако", "МЮ", "Реал", "Рома"

"Динамо"

62

6

"Айнтрахт", "Реал", "Рапид", "Реал Сосьедад", "Рейнджерс", "Рома"

"Алания"

18

5

"Амика", "Андерлехт", "Бешикташ", МТК, "Рейнджерс"

"Зенит"

153

5

"Аустрия", "Болонья", "Малага", "Реал", "Севилья", "Твенте"

"Ростов"

24

3

"Ювентус" - 2, "Бавария"

"Шинник"

8

2

"Валенсия", "Лейрия"

"Ротор"

14

2

"Лацио", "Нант"

"Торпедо"

26

2

"Осер", "Реал"

"Краснодар"

42

2

"Вольфсбург", "Спарта"

"Черноморец"

2

1

"Валенсия"

"Сатурн"

4

1

"Штутгарт"

"Сибирь"

4

1

ПСВ

"Балтика"

6

1

"Войводина"

"КАМАЗ"

6

1

"Генгам"

"Анжи"

27

1

"Тоттенхэм"

"Рубин"

76

1

"Рапид"

 

7
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Эта таблица фсё врёт!

01:11

Koreaiowa

У Зенита 6 поражений же в таблице вашей.

01:07

Flamenco

Спартак в небе по разгромам)))

01:02

Фуля

Хотел написать: "ЛОКОМОТИВ" СРАВНЯЛСЯ С ЦСКА ПО РАЗГРОМАМ В ЕВРОКУБКАХ, ---- но до спартака ему еще далеко. Посмотрел статистику - но не такой же степени!!!

00:45

ЗЮК~

совва,сглотни.

00:42

ilsh

Печально.... Кто-то соревнуется в крупных победах, а мы в поражениях.....

00:28

совва

Лидером в этой малопривлекательной номинации является "Спартак".... сильно пятаки задрали сегодня, надо на землю немного опустить))

00:11

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!